Druhý cizí jazyk je zásadní pro rozvoj žáků i země, tvrdí odbornice

Na mnoha středních školách se pak další cizí jazyk nevyučuje a povinná je pouze angličtina. Omezení výuky na základních školách by tak vytvořilo část generace „dospělých lidí, kteří by se za celou školní docházku nesetkali s jiným cizím jazykem než s angličtinou“, dodala lingvistka, která minulý týden u příležitosti dne frankofonie převzala francouzský Národní řád za zásluhy.

„Svědectví učitelů a ředitelů škol z praxe v Česku ukazuje, že vývoj by tu byl velmi podobný. Výuka dalších cizích jazyků, včetně němčiny, by navíc zanikla také v sociálně a ekonomicky slabších regionech, a to i když se nacházejí na hranicích s Německem. Rozdíly mezi jednotlivými kraji naší země by se tak ještě prohloubily,“ poznamenala.