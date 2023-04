Garantovaný plat 130 procent průměrné mzdy budou mít jen učitelé, schválili poslanci

„Je to skutečný začátek změn v českém vzdělávacím systému. Pakliže chceme začít změny, tak musíme začít u učitelů. Učitelé budou jediná profese, která to bude mít garantováno v zákoně,“ řekl novinářům po schválení novely zákona o pedagogických pracovnících poslanec a exministr školství Petr Gazdík (STAN).

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný doplnil, že zákon „garantuje objem peněz na platy učitelů v rámci celé České republiky“.

Rozhodne ředitel školy

Fakticky to znamená, že ředitelé škol dostanou balík peněz na platy svých učitelů ve výši zhruba 130 procent průměrné mzdy, ale to, že skutečně každý učitel dostane plat v oné výši, zaručeno nebude, jelikož rozdělení peněz z balíků bude na rozhodnutí ředitelů. Někteří kantoři tak hranici splnit o pár procent nemusejí, jiní ji zase o pár procent překročí.

„Zůstává plně v kompetenci ředitele školy, jak tento garantovaný objem platů v rámci tarifní a nadtarifní složky platu rozdělí,“ stojí pozměňovacím návrhu.

Pro předlohu hlasovalo 94 ze 136 přítomných poslanců. Proti nebyl nikdo. Opoziční hnutí SPD, které nesouhlasí s navýšením platů pouze učitelům, se zdrželo, stejně tak část poslanců hnutí ANO, kteří u dané úpravy hlasovali podle svého názoru, nikoliv stranicky, jak bývá zvykem. Předloha nyní zamíří do Senátu.

Opozice: Příkopy mezi pedagogy

„Přejeme to učitelům, nesouhlasíme s tím, že jste tu vykopali příkopy mezi pedagogickými pracovníky,“ prohlásila těsně před hlasováním předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. ANO neúspěšně usilovalo o to, aby se návrh zákona vrátil do druhého čtení, kde by bylo možné předložit pozměňovací návrhy.

Gazdík v pátek odmítl rétoriku opozice a ubezpečil, že vláda bude usilovat o navyšování platů i u dalších pedagogických pracovníků. „Vzhledem k ekonomické situaci se to nevztahuje na všechny, ale to neznamená, že jako vládní koalice nebudeme usilovat o navýšení jejich platů. To se jim snaží vnutit opozice,“ prohlásil.

Původní vládní novela zákona o pedagogických pracovnících počítala s tím, že platy se budou navyšovat na přibližně 130 procent průměrné mzdy všem školským zaměstnancům, tedy kromě učitelů i například vychovatelkám, trenérům či asistentům.

Skupina koaličních poslanců však vznesla návrh, aby se navýšení týkalo pouze učitelů, a vládní pětikoalice jej v pátek v závěrečném třetím čtení podpořila. Taková úprava se nelíbila opozici, ale i školským odborům či dalším organizacím. Odbory dokonce před dvěma týdny pohrozily „nátlakovými akcemi“.

„Návrh vytváří kategorizaci pedagogických pracovníků na více důležité a méně důležité,“ kritizoval úpravu již dříve například poslanec SPD Zdeněk Kettner.

Novela také zavádí pozici tzv. provázejícího učitele a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let pomáhali začínajícím kolegům. Vysokoškoláci by pak mohli maximálně po dobu tří let učit na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez pedagogického vzdělání.