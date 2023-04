Hudebky nekončí. Obory půjde míchat

Podle Lucie Slejškové z centra pro informace ve vzdělávání EDUin návrh odpovídá evropskému trendu. „V cizině je víc umění ve výuce běžné. Od každého oboru se tam dělá něco, školy si mohou výchovy namixovat. Výběr záleží i na dětech a učitelích podle toho, co komu sedne. A když je to běžné tam, tak proč ne tady?“ řekla Právu.

Odpor je však podle ní pochopitelný: „Když se to prezentuje tak, že někdo bude učit méně hodin, vyloží si to tak, že bude méně výtvarkářů, hudebkářů či že budou mít nižší úvazky.“

Většina škol zřejmě bude dál fungovat se dvěma dominantními předměty a některé prvky z jiných oborů si do plánů přibalí. Povinné bude například na prvním stupni zajít dvakrát do divadla a kriticky s odborníkem zážitek rozebrat. Vzniknou podklady pro výuku více uměleckých oborů, a to i v rámci jiných předmětů, které by se měly více propojovat, třeba v češtině nebo dějepisu. Podle Balaše se Bachovy skladby dají rozebírat i v matematice.