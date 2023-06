Číňané zahájili průzkum nitra Země. Chtějí se dostat do hloubky přes 11 kilometrů

Čína zahájila v úterý 6. června práci na jednom z nejhlubších vrtů na světě, který by měl dosáhnout až do hloubky 11 100 metrů. Cílem projektu je studium vnitřní struktury a vývoje naší planety hluboko pod jejím povrchem, informoval list The Guardian.

Foto: Profimedia.cz Práce na vrtu začaly 6. června 2023 v poušti v Tarimské pánvi na severozápadě Číny