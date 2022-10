Velká podmořská struktura u pobřeží Afriky připomíná kráter po dopadu asteroidu

Pokud by to byl kráter způsobený asteroidem, musel by mít 400 metrů v průměru a dopadnout na Zemi přibližně před 66 miliony lety poblíž pobřeží západní Afriky. Zjištěné datum dopadu s chybovým rozpětím asi jeden milion let koreluje s časem vzniku mnohem většího kráteru Chicxulub, který se nachází blízko linie pobřeží mexického poloostrova Yucatán. Kráter Chicxulub byl zřejmě vytvořen dopadem mnohem většího tělesa, které tehdy vyhladilo většinu dinosaurů na celém světě.

Foto: Profimedia.cz Ilustrace Chicxulubského kráteru po devastující srážce Země s asteroidem