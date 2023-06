Na Zemi se z čínské vesmírné stanice vrátila trojice kosmonautů

Čínská agentura pro pilotované kosmické lety (CMSA) však později čas přistání návratové kabiny upřesnila na 0:33 SELČ. Po přesném započítání sekund to nakonec vypadá na 186 dní, sedm hodin a 24 minut dlouhou misi - od startu po přistání. Na palubě byli kosmonauti Fej Ťün-lung, Teng Čching-ming a Čang Lu.

Čínská orbitální stanice, sestávající ze tří modulů, byla dobudována koncem loňského roku. Představitelé čínského vesmírného programu nedávno uvedli, že Peking plánuje komplex rozšířit a připojit čtvrtý modul. Nynější stanice ve tvaru T by tak měla získat tvar kříže. Životnost stanice Peking odhaduje na 15 let.

Čína začala stavět vlastní vesmírnou stanici poté, co nebyla přijata do projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), a to především kvůli nesouhlasu Spojených států, kterým vadí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo komunistické strany.