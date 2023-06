EU zvažuje plošný zákaz pro čínský Huawei. Kvůli bezpečnosti 5G sítí

Nad společností Huawei se v Evropě stahují mračna. Podle listu Financial Times (FT) si totiž Evropská unie (EU) pohrává s myšlenkou zakázat členským státům využívat síťové prvky tohoto čínského výrobce v rámci sítí páté generace. Brusel totiž integraci výrobků od Huawei do mobilních sítí považuje za bezpečnostní riziko. Mobilních telefonů Huawei, které využívají lidé v EU, by se tento zákaz nijak nedotkl.

Foto: Hannibal Hanschke, Reuters Logo firmy Huawei