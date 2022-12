Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny budou pokračovat do června

Cílem výzvy je podpořit volnočasové adaptační skupiny pro děti od tří do 18 let, které v Česku pobývají kvůli válce na Ukrajině a nenavštěvují zde mateřskou, základní nebo střední školu. Adaptační skupiny mají podle ministerstva podpořit socializaci ukrajinských dětí v ČR, podpořit u nich rozvoj češtiny, duševní pohodu a duševní zdraví a připravit je na nástup do tuzemských škol.

MŠMT vyčlenilo v dubnu 1,25 miliardy korun na adaptační skupiny pro Ukrajince ve věku od tří do 15 let a 150 milionů na kurzy češtiny pro běžence ve věku 14 až 18 let. Žadatelé měli peníze vyčerpat na aktivity, které se budou konat do konce srpna. Školský resort pak ještě vypsal další dotační program 100 milionů korun na podporu prázdninových jazykových kurzů pro děti ve věku šest až 18 let. Další dotační výzva byla na aktivitu adaptačních skupin pro děti ve věku tři až 18 let od srpna do prosince tohoto roku. Organizátoři skupin si tehdy mohli rozdělit 200 milionů.