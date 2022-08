Adaptační skupiny pro Ukrajince budou pokračovat do prosince, bude jich ale méně

V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280 tisíc až 300 tisíc běženců. Děti a mládež ve věku do 18 let tvořily podle resortu vnitra k 22. červnu asi třetinu. Těch ve věku základní školy se od září bude týkat povinná školní docházka.

Pro lepší integraci uprchlíků do českých škol začaly na jaře fungovat adaptační skupiny, kde se ukrajinské děti mohly seznámit s českými reáliemi, poznat nové kamarády a učit se česky. Na pokračování těchto skupin od září do prosince vyčlenilo ministerstvo 200 milionů korun. Účastnit by se jich mohly děti od tří do 18 let. Organizátoři mohou požádat o dotace do 15. září.