Čím potěšit muže pod stromečkem

1. Komplexní péče o kule + boxerky, angrybeards.cz 849 Kč; 2. Vichy Homme dárková sada, Notino 963 Kč; 3. DIOR Sauvage parfém limitovaná edice pro muže, svěží a lahodné tóny vanilkové absolue, tonkové boby a santalové dřevo s jemnými nuancemi, které jako by posouvaly olfaktorické hranice, 3100 Kč; 4. Dolce & Gabbana The One for Men Gold parfémovaná voda pro muže, ztělesněním mužného charismatu, ucítíte zejména citrusy, šalvěj muškátovou a pačuli, 2100 Kč; 5. Philips Multigroom series 9000 13 v 1, tvář, vlasy a tělo, kombinuje zastřihovač s 13 kvalitními nástroji včetně samoostřicích kovových břitů a strojku OneBlade na Tvář a tělo, 3999 Kč; 6. Manufaktura Dárková sada Duo pro muže, 403 Kč