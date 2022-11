Hodinky: Nadčasový dárek pod stromeček

Možná si říkáte, že doba již pokročila a ke zjišťování času nám místo hodinek stačí mobilní telefony. To je ale velký omyl. Hodinky sice slouží primárně k tomu, abychom věděli, kolik je zrovna hodin, navíc jde ale i o kultovní a módní záležitost, která pozvedne styl každého z nás.

Pro ty, kdo nemají ještě jasnou představu o tom, co by měl takový chytrý přístroj na zápěstí umět, patří se připomenout, že by měl vedle času a ušlých kroků být schopný zobrazovat notifikace z telefonu, měřit srdeční tep, sledovat vaši aktivitu.