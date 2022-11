Běžní turisté mají omezené množství času, aby danou destinaci poznali. Zcela jiné zážitky pak mají lidé, kteří se do země přestěhovali. Češka Albína Mrázová žije už šest let v Dánsku a napsala o této zemi vtipnou knížku, jež mapuje tamní kulturu, zvyklosti i tradice. Není to klasický cestopis, který doporučí hlavně místa k vidění; spíše nabízí poměrně zevrubný náhled do jedné evropské země. Albatros, 339 Kč