Tipy na dárky pro kutily

Mnozí kutilové se v jistém smyslu podobají sběratelům. Rádi své kůlny a dílny vybavují tak, aby jim v nich nakonec nechyběl jediný důležitý nástroj či pomocník. Má to svůj důvod. Když je potom doma potřeba něco opravit či vyrobit, nic je nezaskočí. Stačí jim jen sáhnout a mají vše, co potřebují, po ruce. Vánoce jsou skvělou příležitostí k rozšiřování jejich „sbírek“ s vybavením.

Vybírat ovšem můžete i z praktických kusů oblečení. Do dílny bývá zvykem nosit spíše obnošené a postarší kusy šatstva, aby jejich případné poškození tolik nevadilo. Proč ale kutilovi jako dárek k Vánocům nedopřát právě něco odolného, nebo dokonce praktického, tedy s hodně kapsami, pevnými úchytkami apod. Samostatnou kapitolou jsou pak ochranné oděvy.

Pojďme se inspirovat, co by se mohlo vašemu kutilovi hodit a ještě to nemá.