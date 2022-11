Tipy na vánoční dárky pro auto-moto nadšence

Pokud u vašeho obdarovaného mezi oblíbené kratochvíle patří mytí a čistění vozu, a že tomu tak u fanoušků skutečně bývá, ocení autokosmetiku. A to kvalitní, protože chce, aby odstranění nečistot bylo precizní a šetrné.

Pro ty, kteří si rádi na vůz „sáhnou“ sami, je vhodným dárkem sada autokosmetiky, a to buď od renomovaného výrobce, ale i přímo od automobilky.

S dárkovým balíčkem od americké značky ARMOR ALL vyčistíte interiér vozu jako profesionál, ochráníte veškeré plastové, gumové, dřevěné a kožené povrchy i čalounění vozu. Je také ideálním dárkem pro každého, kdo ocení perfektní péči o svůj vůz. Nyní ho pořídíte za akční cenu 299 Kč!Foto : LKQ CZ

I starší auto by mohlo uvnitř vonět. Stále sice ještě na čerpacích stanicích narazíte na vonné stromečky, ale jde to udělat i elegantně. Třeba připnout vůni do výdechu ventilace. Rituals nabízí dřevěnou verzi za 475 korun.