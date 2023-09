Že má Ukrajina 30 dní na protiofenzivu? Nejsme v 18. století, prohlásil americký generál

„My jsme v roce 2023. Ano, samozřejmě že půda bude blátivá. No a co?“ zeptal se řečnicky Hodges. „Ukrajinci to vědí a nemůžou si dovolit zastavit (protiofenzivu), čímž by snížili tlak na Rusko a umožnili mu doplnit zásoby, přestavět, přivést další vojáky a zesílit jejich obranu,“ pokračoval.

Podle něj budou Ukrajinci i nadále na Rusy vyvíjet tlak, a to nehledě na to, jaké zrovna v zemi panuje počasí. „Pokud je terén blátivý, samozřejmě je pro obrněná vozidla pohyb obtížnější. O tom není pochyb,“ řekl americký generál ve výslužbě.

Americký generál dále uvedl, že pro Ukrajinu to bude velmi složité, a to zejména ve chvíli, kdy západní spojenci nedodají to, co slibovali. „(Pro ně) by byla chyba říct, zastavíme se, protože nám pohyb ztěžuje počasí,“ zakončil.