Západu se nechce soudit Putina, stěžují si Ukrajinci

„Je to velká politika. Na jedné straně země veřejně odsuzují agresi, ale na druhé straně vkládají nohu do zavírajících se dveří, aby se vztahy s Ruskem nezavřely úplně,“ řekl Smyrnov.

Jeho slova přicházejí jen pár dní poté, co americký prezident Joe Biden prohlásil, že by Rusko nemělo být označeno za sponzora terorismu. Po takové designaci volali jak ukrajinští představitelé, tak někteří vrcholní američtí politici, včetně předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosiové.

Rusko ale varovalo, že pokud by to USA udělaly, znamenalo by to překročení čáry, odkud již není návratu.