Waters se obrací na Putina, ať si vezme kus Ukrajiny a přestane bojovat

Waters tvrdí, že se od počátku invaze „pokoušel využít svého malého vlivu, aby povzbudil uzavření příměří a diplomatické urovnání, které by řešilo bezpečnostní potřeby Ukrajiny i Ruské federace“.

Rusko by si však podle něj mělo ponechat Krym i Doněckou a Luhanskou oblast na východě Ukrajiny, jak plyne z jeho apelativní výzvy: „Chtěl byste vidět konec této války? Jestliže byste odpověděl a řekl ano, prosím, udělalo by to věci mnohem snazší. Kdybyste řekl, že Ruská federace nemá další teritoriální zájmy mimo zajištění bezpečnosti ruskojazyčné populace na Krymu, v Doněcké a Luhanské oblasti, mohlo by to také pomoci.“

Baskytarista se také obracel na vláce Kremlu, aby vysvětlil, jaké má požadavky na Ukrajinu: „Pokud jsem správně četl vaše projevy, chtěl byste vyjednat neutrální status pro sousední suverénní Ukrajinu? Za předpokladu, že by se to podařilo vyjednat, muselo by to zahrnovat zcela závaznou dohodu, že se navzájem nenapadnete.“

Watersovy vývody jsou sice správné, ovšem po anexi Krymu, rozpoutání konfliktu na Donbasu a útoku na zbytek Ukrajiny poněkud naivní. Jak moc lze Moskvě a konkrétně Putinovi věřit, ukazuje sestřih jeho vyjádření z posledních let k Ukrajině, kde každý výrok popírá ten předcházející.

Bývalý člen Pink Floyd označil napadení Ukrajiny za odpornou útočnou válku a přiznal, že ho zaskočila: „Vím, že USA a NATO napadají země pro pár barelů ropy, ale to neznamená, že vy byste měl taky.“

Waters však zmínil i názor, že Putin a jeho síly chtějí ovládnout celou Evropu a začít v Polsku a v pobaltských zemích. Vyzval ruského prezidenta, aby veřejně ujistil, že Rusko nemá zájem okupovat Evropu, protože má „děti a vnoučata, stejně jako většina mých bratrů a sester, na celém světě a žádný by se neradoval z tohoto výsledku“.