Vypálí tři střely a zmizí dřív, než dopadnou. Švédské houfnice Rusům zamotají hlavu

Výhodou je, že houfnice na kolovém podvozku může rychle vypálit několik ran a pak z místa odjet dříve, než tam mohou dopadnout nepřátelské granáty. Z palebné pozice může dokonce zmizet dřív, než dopadnou všechny její vypálené střely. Nepřítel tak v odvetě pálí do míst, kde už nikdo není. A naopak ho může zasáhnout další palba z odlišného směru.

Protipancéřovou munici BONUS může pálit na vzdálenost až 35 km, klasickou HE na 40 km a naváděnou munici Excalibur až na vzdálenost 50 km.

Systém Archer lze montovat i na jiné podvozky, ve Švýcarsku je nabízen na podvozku 8×8 RMMV HX2. V říjnu byla představena nová verze systému na desetikolovém těžkém automobilu HEMTT pro americkou armádu, která hledá alternativu k taženým dělům, jež by byla okamžitě k dodání.

Tato munice se využívala od konce padesátých let. Původně tvořily náplň dělostřeleckých granátů obyčejné ruční granáty. Postupně se tento druh munice vylepšoval a každý dělostřelecký M483 nesl 88 menších granátů dvojího užití, 64 je protipěchotních a 24 k ničení lehce pancéřovaných cílů. Všechny mají explodovat hned při nárazu a většinou se nestává, že by zůstaly nevybuchlé ležet bojišti a představovaly později hrozbu pro civilisty. Důvodem je, že tyto střely jsou sice méně přesné, ale zasahují větší plochu. Není jich proto potřeba vypálit tolik, což šetří hlaveň. To je velmi důležité, protože Ukrajina nemá tolik dělostřeleckých prostředků jako Rusko a při jejich intenzivním používání se hlavně opotřebovávají. Kyjev už žádal o dodání náhradních hlavní pro tažené houfnice M777.