„Jakkoli to zní podivně, nesmí se ani citovat ruští poslanci Kartopolov, Gurulev, Sobolev či (bývalý vicepremiér a bývalý šéf Roskosmosu) Dmitrij Rogozin. Prý jsou to zuřiví kritici ruského velení a vyprávějí všelijaké nebezpečné věci, které by mohly destabilizovat nálady v zemi,“ uvedl.

Jednou se Romaněnko pokusil otevřeně si promluvit s kolegou, který odcházel z novin do armády. „Kvůli čemu jdeš do války?“ zeptal se a vzápětí se dozvěděl, že „někdo musí bránit vlast“.

„Sabotáž“ na webu deníku se rozhodl spáchat před výročím rozpoutání války. „Je to pro mne skok do neznáma. Hledám si práci, našetřeno moc nemám. Ale chápu to jako vykoupení své viny. Zůstávám bez práce, a tak platím za to, že jsem lhal. Ukrajince prosím o odpuštění,“ řekl.