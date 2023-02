Dobýt východ Ukrajiny nám může trvat i dva roky, přiznal Prigožin

Prigožin naznačil, že se Rusko nyní soustředí na dobytí zbytku Donbasu. Převzetí východu Ukrajiny by si podle něj „vyžádalo přibližně jeden a půl až dva roky práce navíc“. „Pokud by bylo cílem obsadit celou Ukrajinu východně od řeky Dněpr, trvalo by to asi tři roky“, řekl Prigožin.