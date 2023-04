Vítězství Ukrajinců je letos nepravděpodobné, i když Rusové prohrávají, řekl generál

„Nemyslím si, že by toho mohlo být dosaženo v krátké době ještě letos,“ řekl Milley. V pondělí zveřejněném rozhovoru s šéfredaktorem Kevinem Baronem vysvětlil i důvod: „Zelenskyj mnohokrát veřejně řekl, že ukrajinským cílem je vyhnat každého Rusa z Rusy okupovaných území, a to je velký vojenský úkol, velmi obtížný vojenský útok. Neříkám, že toho nemůže být dosaženo. Jen říkám, že je to velmi obtížný úkol, ale je to o jejich síle a mají právo to udělat, je to jejich země.“