Stručně řečeno, Rusko prohrálo, hlásí Američané

Jenže s realizací dodávek tanků Leopard to „nevypadá moc radostně“, oznámil v úterý německý ministr obrany Boris Pistorius. Komplikace představuje místy špatný technický stav obrněnců. Podle Pistoriuse se stále nepodařilo vyřešit problém, jak zajistit pro tanky dostatek munice a náhradních dílů. „Spolková republika Německo to nemůže zajistit, to mohou pouze zbrojní firmy,“ uvedl.