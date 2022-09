Do boje na Ukrajině se přihlásilo 10 000 dobrovolníků, tvrdí Rusové

Jedním z hlavních faktorů rozhodujících o tom, jestli dotyčný dostane povolávací rozkaz, má být to, zda má vojenské zkušenosti. Odvod se týká vojínů a poddůstojníků do 35 let, nižších důstojnických hodností do 50 let a vyšších důstojníků do 55 let. V případě potřeby mohou být odvedeny i ženy s příslušnou vojenskou kvalifikací, například zdravotnice.