Ukrajina chce kvůli dronům útoky na továrny v Íránu a Sýrii

Řešením by dle Ukrajiny měly být „raketové útoky na továrny v Íránu, Sýrii a možná výrobní místa v Rusku“. Kyjev současně navrhl, že by útok provedli sami Ukrajinci, „pokud jim partneři poskytnou nezbytné prostředky pro jejich zničení“.

Ve 47stránkové zprávě pro G7 se podle listu The Guardian uvádí, že Írán svou výrobu diverzifikuje a přesouvá mimo své území. Část dronů se vyrábí v Sýrii a výroba se přesouvá i přímo do Ruska, do tatarské oblasti Alabuga. Írán dál dodává některé díly.