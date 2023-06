Ukrajinci hlásí postup u Bachmutu. Slibné věci se ale dějí na jihu, tvrdí americké zdroje

Ukrajina popírá, že by tam vedla ofenzivu, může to ale být snaha neupozorňovat na místo, kde se její armáda pokouší o průlom. Ruští vojenští blogeři informovali v neděli, že tam Ukrajinci dobyli několik vesnic a postoupili až o tři kilometry. Podle nich postup pokračuje.

Podle amerických zdrojů ukrajinská ofenzíva skutečně už začala a postupuje úspěšně. Sloupkař listu The Washington Post David Ignatius napsal: „Bidenova administrativa je přesvědčena, že ofenziva začala v pondělí a Ukrajinci postupují na jih po několika osách. Hlavním cílem je přetnout pozemní most na Krym na jihovýchodě Ukrajiny. Zvyšuje to naděje, že by ukrajinské síly mohly postoupit k Mariopolu a Melitopolu.“