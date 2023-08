Ukrajina je blíž k dodávce raket Taurus. Výrobce je upraví, aby nemohly zasáhnout ruské území

Podle zdrojů německého serveru T-Online je však dohoda o dodávkách už na spadnutí a měla by přijít „brzo“. Podle listu by německá vláda měla spolupracovat se Spojenými státy, se kterými „připravuje řešení situace“. V rámci americké vlády se jedná o tom, zda by nebylo možné poslat na Ukrajinu menší počet taktických raket dlouhého doletu MGM-140 ATACMS.

„Střely dlouhého doletu se ukázaly jako klíčové. To je důvod, proč jsou Taurus a ATACMS nezbytné pro úspěch Ukrajiny a žádáme partnery, aby je poskytli co nejdříve. Budou používány pouze uvnitř našich hranic. Čím delší je dostřel, tím kratší je válka,“ napsal.

Není však jasné, jak přesně by výrobce rakety ze zásob Bundeswehru omezil. Jak je známo, exportní verze raket Taurus mají kratší dolet, jednou z možností by tedy bylo je modifikovat tak, aby více odpovídaly těm vývozním.

Pokud by se Německo rozhodlo pro první případ, k úplnému znemožnění zásahu ruského území by pravděpodobně nedošlo. Pokud by se však Ukrajina k tomuto kroku odhodlala, musela by se těsně přiblížit frontové linii, čímž by ohrozila svá letadla, která by rakety nesla, a také posádku.