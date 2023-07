USA tiše jednají o dodávkách raket ATACMS na Ukrajinu

V rámci americké vlády se jedná, jestli by nebylo možné poslat na Ukrajinu menší počet taktických raket dlouhého doletu MGM-140 ATACMS, které doposud Spojené státy odmítaly Ukrajině předat. V úterý to uvedl list The New York Times s odvoláním dva americké a jednoho evropského představitele.

Foto: Lockheed Martin Odpálení rakety ATACMS

Článek Pentagon dlouhodobě odmítal dodat tyto rakety s doletem přes 300 km, které lze vystřelovat z raketometů HIMARS s tím, že je Ukrajina nepotřebuje. Kyjev přitom opakovaně říkal, že potřebuje zbraně s delším dostřelem, aby mohl zasáhnout ruské jednotky v týlu. Aby mohl podniknout úspěšnou ofenzivu, je potřeba zabránit přísunu posil na frontu. Předseda amerického sboru náčelníku štábu Mark Milley v dubnu přiznal serveru Defense One, že Spojené státy navíc nemají těchto raket dost. „Z vojenského hlediska máme docela málo ATACMS, takže si musíme být jisti, že si udržíme dost munice v inventáři,“ uvedl Milley. Od osmdesátých let, kdy byly tyto rakety vyvinuty, se jich vyrobilo jen asi čtyři tisíce, uvedla v úterý společnost Lockheed Martin podle listu The New York Times. Americká administrativa přesto probírala, jestli neposlat na Ukrajinu alespoň malý počet těchto raket, které jsou vyhrazené pro jiné účely. Například v případě čínského vylodění na Tchaj-wanu, uvedly listu zmíněné tři osoby, které si přály zachovat anonymitu. Ukrajina už dostává střely s delším dosahem Jiné země už začaly dodávat Ukrajině střely s delším doletem. V případě Británie to jsou střely s plochou dráhou letu Storm Shadow, ovšem s výhradou, že se použijí jen na cíle v okupovaných oblastech, a ne v Ruské federaci. Francie dodává stejné střely, označované v zemi jako SCALP, které mají dostřel skoro 300 km. Problémem je, že se musejí se vypouštět z letadel a Ukrajina musela upravit své nepočetné Suchoje Su-24. Byly použity k útokům na Luhansk. Francouzský prezident Emmanuel Macron při příjezdu na summit NATO ve Vilniusu, kde avizoval další dodávky střel SCALP, řekl: „Ve světle situace a ukrajinské protiofenzivy jsem se rozhodl zvětšit dodávky zbraní a vybavení a poskytnout Ukrajině možnosti útoků do hloubky týlu nepřítele.“ Je možné, že to povzbudí další země k poskytnutí zbraní s delším dosahem, spekuloval list The New York Times. Německý ministr obrany Boris Pistorius ale ve středu potvrdil listu Tagesspiegel, že Německo odmítlo dodat své střely s plochou dráhou letu Taurus s obdobným doletem, o které Ukrajina též žádala: „Jestli je (střely s delším doletem) jednotliví partneři dodají, je to jejich svobodné rozhodnutí. My nemáme zájem změnit svou pozici.“ Zmínil, že Německo se kvůli tomu nemá kritizovat: „Bez nás by byla protivzdušná obrana Ukrajina nereálná.“ Z Německa putovaly na Ukrajinu systémy protivzdušné obrany Patriot a země rovněž dodala rakety země-vzduch IRIS-T SL. Šance Ukrajiny získat od USA rakety s delším doletem vzrostla. Díky vzpouře Prigožina, píše WSJ Amerika Rakety ATACMS Ukrajinci nedostanou, Američané jich nemají dost Válka na Ukrajině