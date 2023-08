Doletí až do Moskvy. V Německu sílí tlak na Scholze, aby dal Ukrajině střely Taurus

„Dlouhá debata podobná té, kterou jsme znovu a znovu vedli v loňském roce, by měla vzhledem k dramatické situaci na Ukrajině rychle skončit.“ Tak se pro list Süddeutsche Zeitung (SZ) vyjádřila ohledně dodávek střel Taurus pro Kyjev poslankyně Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová (FDP), předsedkyně Výboru pro obranu ve Spolkovém sněmu. „Dlouhou debatou“ měla Stracková-Zimmermannová na mysli loňské několikaměsíční diskuse před tím, než Německo dalo finální zelenou pro dodávky tanků a obrněných vozidel Ukrajině.

Ukrajinci oficiálně požádali Berlín o taurusy na konci května 2023. Střely mají dolet až 500 kilometrů, a byly by tedy teoreticky schopné z ukrajinského území zasáhnout i cíle v Moskvě. Jsou schopné efektivně ničit i silně pancéřované objekty typu armádních bunkrů či skladišť. Bundeswehr má údajně k dispozici asi 600 těchto střel, některé z nich by však musely být před nasazením opraveny.

Německo i jiné západní země se dosud zdráhaly dodávat Kyjevu zbraně schopné zasáhnout cíle hluboko v ruském vnitrozemí s argumentem, že by to mohlo válku eskalovat a zatáhnout do ní Severoatlantickou alianci. Roderich Kiesewetter, poslanec opoziční CDU a původním povoláním důstojník bundeswehru, však takový názor odmítá. „Podle mezinárodního práva je možné poskytnout Ukrajině i prostředky k útoku a neutralizaci vojenských cílů na ruském území, odkud jsou na Ukrajinu prokazatelně vypalovány stovky raket denně,“ řekl SZ poslanec, který po dodávkách střel Taurus volá již několik měsíců.