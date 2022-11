Stahování Rusů z Chersonu past není, tvrdí Američané

Ukrajinští představitelé prohlášení nepřikládají velký význam a stahování vojáků nevěří. Podle ISW ale není příliš pravděpodobné, že by se jednalo o past. Indicií, že se Rusko postupně stahuje z Chersonu, je prý dostatek.

„Ruští velitelé se ale jistě pokusí ukrajinský postup zpomalit. Některé jednotky v Chersonu mohou zůstat, aby ukrajinské vojáky zdržely. Tyto boje ale budou prostředkem k tomu, aby Rusko mohlo stáhnout co nejvíce mužů na východní břeh řeky,“ uvedl ISW.

Ztráta Chersonu by byla považována za významnou ránu z pohledu ruského prezidenta Vladimira Putina. Došlo by k ní jen několik týdnů poté, co Putin v Moskvě slavnostně oznámil anexi Chersonské a Záporožské oblasti a také Donbasu.