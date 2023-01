Ruští nacionalisté soupeří mezi sebou

Girkina nedávno kritizoval nejmenovaný velitel Wagnerovy skupiny v rozhovoru pro server RIA Fan, který je spojený s wagnerovci. Poukazoval na to, že se Girkin v roce 2014 stáhl z části pozic na Donbasu. „Je to gaučový odborník, kvůli kterému musíme znovu dobýt ta města, která se v roce 2014 vzdala. Strelkov se chová jako poslední zbabělec a darebák, své výroky dělá z teplého studia, nikoli v z první linie,“ uvedl v rozhovoru velitel.

Girkin to označil za pokus ho zdiskreditovat a zdůraznil, že nikdy nekritizoval bojovníky Wagnerovy skupiny, ale pouze to, jak ruské velení marnotratně mrhá jejich úsilím. Jinak si však nebral servítky.

Prigožin na to reagoval slovy, že nemá politické ambice. Lukrativní nasazení v Africe hájil tvrzením, že odtamtud žoldáky nemůže stáhnout: „Vysílání bojovníků do Afriky je zcela zásadní. Kromě toho mám určité povinnosti. Jsou prezidenti, kterým jsem dal slovo, že je budu bránit. Když odtamtud teď stáhnu sto, dvě stě nebo pět set bojovníků, tak ta země prostě přestane existovat. Jde o osudy milionů lidí, kteří v nás věřili a budou věřit i nadále. A proto, bez ohledu na to, jak těžké je to pro nás zvládnout bez našich soudruhů, kteří jsou v Africe, stále tam budou a budou plnit úkoly, které mají.“