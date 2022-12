Rusové se na Ukrajině chovají jako teroristé Islámského státu, tvrdí americká diplomacie

„Od ukrajinských představitelů víme, že ruští vojáci cíleně rabují civilní domy a zaminovávají rozsáhlé území. Připomíná to taktiku příslušníků Islámského státu v Iráku a Sýrii, kde se teroristé snažili zabít co nejvíce civilistů, aby se lidé báli vrátit do svých domovů,“ řekl Tierre.