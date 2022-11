Rusko je připraveno jednat s USA. O Ukrajině ale prý ne

„Pokud Američané projeví zájem a připravenost, pak neodmítneme. Američané znají naši pozici, shoduje se s tím, co jsme jim nabídli a co jsme jim vysvětlili ve chvíli, kdy to všechno jednostranně přerušili,“ řekl Rjabkov. „Když se jednání přerušila, měla by se obnovit. To je velmi jednoduchá logika,“ dodal.