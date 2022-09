Ruské vojenské správy se staly terči žhářských útoků

Podle ruské opoziční televize Dožď mají do 10. listopadu proběhnout tři vlny mobilizace, první se má uskutečnit od 26. září do 10. října, druhá od 11. do 25. října a třetí od 26. října do 10. listopadu. Informaci potvrdili obyvatelé Krasnojarského kraje, kde jim totéž sdělili na vojenské správě.