Ruské miny zabíjejí i jejich vlastní vojáky

Ruské ztráty začínají již při samotné tvorbě minových polí a okupační armáda si podle Voygera uzavírá cestu k tomu, aby v případě ukrajinského vyčerpání mohla přejít do protiútoku. „Nebyli by toho kvůli minám schopni, na jižním úseku fronty určitě ne,“ říká expert.

Oba odborníci se shodují na tom, že ruská zaminovávací taktika souvisí se lhostejností ke ztrátám na životech - včetně těch vlastních. „Je to stejné v případě min jako u obranné palby. Když Rusové ustupují, klidně střílí proti Ukrajincům zezadu, a to i do vlastních pozic, je jim to úplně jedno. Lidský život pro ně nic neznamená,“ uzavírá Kramer.