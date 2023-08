Pět min na metr čtvereční. Ukrajině zoufale chybějí ženisté

Ukrajina je zřejmě nejzaminovanější zemí na světě, nemá však dost ženistů, kteří by dokázali vyčistit od min alespoň oblasti u fronty. Přiznal to listu The Guardian ministr obrany Oleksij Reznikov. Obrací se proto s žádostí o pomoc na spojence, aby pomáhali cvičit ženisty a pyrotechniky.

Foto: Bernadett Szabo, Reuters Hledání min a nevybuchlé munice u Blahodatného v Mykolajivu