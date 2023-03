Do ruské armády má nastoupit 147 000 odvedenců

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos o jarních odvodech do armády. K vojenské službě má být od 1. dubna do 15. července povoláno 147 tisíc Rusů ve věku od 18 do 27 let. Na svém ruskojazyčném webu o tom ve čtvrtek informovala stanice BBC a zpravodajský server RBK.

Foto: Sputnik, Reuters Ruský prezident Vladimir Putin