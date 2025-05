Putin byl v ohrožení života, tvrdí Rusové. Jeho vrtulník měl být v epicentru útoku Vojtěch Bauer , Alex Švamberk 3:06 3:06 Poslechněte si tento článek

Šéf Kremlu Vladimir Putin se údajně dostal do epicentra útoku při úterním příletu do Kurské oblasti, v níž zrovna v té době měly útočit ukrajinské drony. Uvedl to Jurij Daškin, velitel v místě působící divize ruské protivzdušné obrany, v rozhovoru pro stanici Rossija 1. Tato informace ovšem nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Pokud by se zakládala na pravdě, znamenalo by to selhání ruských služeb i armády. Dá se ovšem také očekávat, že Rusové tuto zprávu vypustili, aby ospravedlnili další bombardování Ukrajiny.