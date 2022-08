Provokace. Estonsko odmítá verzi FSB o uprchlé vražedkyni

Estonsko považuje nejnovější tvrzení o údajné vražedkyni ruské propagandistky Darji Duginové za provokaci. Uvedl to tamní ministr zahraničí Urmas Reinsalu. Ruská bezpečnostní služba FSB v pondělí oznámila, že bombu v autě Duginové nastražila jakási Natalja Vovková, Ukrajinka z pluku Azov, která do Ruska přicestovala se svým 12letým dítětem. Po atentátu podle Rusů utekla do Estonska.

Foto: Profimedia.cz Estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu.