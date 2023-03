Prigožin se vzepřel ruské propagandě: Na Ukrajině nejsou nacisté a neválčí se s NATO

Uvedl také, že ruským představitelům muselo být předem jasné, že by NATO mohlo poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc. „Bylo by směšné domnívat se, že když se (Rusko) rozhodlo podniknout na Ukrajině speciální vojenskou operaci, tak NATO nepřijde pomoci Ukrajině,“ prohlásil.

Prigožin také dal najevo pochybnosti o cíli ruské invaze v podobě „denacifikace“ Ukrajiny, protože neví, jestli vůbec jsou na Ukrajině nějací „nacisté“. Demilitarizovat Ukrajinu by podle něj šlo pouze v případě, že by byly zničené ukrajinské ozbrojené síly. Přiznal, že o to Rusko usiluje, ale není jasné, že v tom bude úspěšné.