Orbán: Putin musí vyhrát válku, aby mohl opět kandidovat

Podle Orbána by měl Západ tyto Putinovy pohnutky pochopit. Předseda maďarské vlády na setkání podle Drehera řekl, že Rusko nedopustí přítomnost NATO na Ukrajině, ale už uplynul čas, kdy Putin mohl Ukrajinu dobýt a dosadit v zemi proruskou vládu. „Pokud by Rusko dosáhlo rychlého vítězství, bylo to možné, ale nyní je to beznadějné,“ uvedl Orbán.