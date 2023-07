Měli byste projevit víc vděčnosti, nejsme Amazon. Britský ministr zpražil Zelenského

„Ať se nám to líbí nebo ne, lidé chtějí vidět vděčnost,“ řekl Wallace. „A ano, vaše válka je ušlechtilá a my ji vnímáme tak, že vedete válku nejen za sebe, ale i za naše svobody,“ pokračoval.

„Ale někdy musíte přesvědčit zákonodárce v Americe, musíte přesvědčit pochybující politiky v jiných zemích, že to za to stojí, že to má smysl a že za to něco dostanou,“ řekl na adresu Zelenského Wallace, který dodal, že ať se to Ukrajině líbí nebo ne, taková je prostě realita.