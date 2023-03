Maminka už tě nechce, tvrdili Rusové ukradeným ukrajinským dětem

Podle agentury Unian to uvedl chlapec z Chersonské oblasti, jedno ze 17 unesených dětí, které se podle charitativní organizace Save Ukraine podařilo tento týden navrátit z Ruska na Ukrajinu.

Mnohé ukrajinské děti byly převezeny do Ruska poté, co se v létě zúčastnily táborů organizovaných v oblastech okupovaných ruskými silami.

„Říkali, že nás odvezou do Pskova, že je tam internát a tam že už nás osvojí. My jim říkali, že se nás rodiče nezřekli. Ale oni na to, že zřekli,“ popsal chlapec, jehož výpověď zveřejnila agentura Unian.