Kyselivku ještě Ukrajinci neosvobodili, navzdory prvotním nadějným zprávám

Informace o tom, že by měla být Kyselivka již dobytá zpět ukrajinskými vojáky, zazněla ve středu od šéfa chersonské oblastní rady Oleksandra Samojlenka.

Kyselivka je strategicky důležitá, protože je to předposlední větší obec na silnici E58 / M14 do Chersonu (a na přilehlé železniční trati), která vede na severozápad Ukrajiny do oblastí pod kontrolou vládních vojsk.