Konzul Nový: Lvov vypadá jako před válkou, ta však o sobě denně dává vědět i tady

„Lvov na první pohled vypadá jako před válkou, úřady pracují, firmy také, obchody a restaurace také . Na první pohled vypadá, že se vrátil do normálu, ale je tam to ale,“ řekl Nový. „I na západě, i ve Lvově válka je a denně nám to připomínají raketové poplachy. Mimochodem ve středu, kdy Ukrajina slavila den nezávislosti, jich bylo šest. To jsou ty případy, kdy si uvědomíte, že válka je a rakety mohou dopadnout kamkoli.“