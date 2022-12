Írán bude Rusku dál dodávat rakety, ale s nižším doletem. Bojí se sankcí, uvedli Izraelci

Dodávky íránských střel s doletem větším než 300 km a schopných nést nálože těžší než půl tuny jsou porušením rezoluce Rady bezpečnosti 2231 z roku 2015. Ta je součástí tzv. jaderné dohody s Íránem, v níž se Teherán zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za uvolnění sankcí. Podle ní nesmí do října 2023 takovéto zbraně vyvážet a další země si je nesmějí pořizovat nebo umožnit jejich přepravu.

To by automaticky mohlo vést ke spuštění sankcí jak proti Íránu, tak proti Rusku. Rada bezpečnosti bude 19. prosince projednávat dodržování rezoluce 2231.

Dodány by měly být rakety Fateh-110 s doletem 300 km. Írán navíc ustoupil od plánu dodat Rusům rakety Zolfaghar s doletem 700 km.

Mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby však řekl v pátek novinářům, že se USA dále obávají možnosti, že by Írán mohl dodat Rusku balistické rakety. „Transformovaly své vztahy od úplného obranného partnerství,“ uvedl.

Írán původně popíral, že by do Ruska dodával drony, ale pak řekl, že to udělal, ovšem ještě před vypuknutím války. Rusko tvrdí, že z Íránu žádné drony nedostalo a že jde o drony ruské, což má dokázat tím, že je na nich azbukou napsáno M214 Geraň-2, i když tvar jasně ukazuje, že jde o Šahídy-136.