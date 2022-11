Belgie dál kupuje diamanty v Rusku, morálnímu tlaku navzdory

Evropská unie přestala dovážet ruské uhlí, postupně omezuje dodávky ruské ropy a přestala nakupovat mnohé ruské zboží, včetně zlata, kaviáru nebo vodky. Diamanty ale ze sankčního seznamu opakovaně vypadly. Jejich absence je o to překvapivější, že sankce by dopadly na jediný unijní stát, Belgii, která v minulosti uvedla, že by zákaz neblokovala.

Ze závěrečném návrhu, který byl nakonec schválen, ale Alrosa na poslední chvíli zmizela. „Bylo to podivné,“ řekl Guardianu unijní diplomat. „Dostali jsme je (diamanty) do návrhu Evropské komise a pak jsme v posledních hodinách dostali informaci, že tam nejsou,“ dodal.

„Po tři měsíce musela malá armáda právníků zkoumat, zda jsou všechny uzavřené obchody v pořádku, zda jsou všechny v souladu s měnícími se pravidly v USA, v Evropě. Neustále museli hledat logistická řešení,“ uvedl Tom Neys z obchodní asociace Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Velké firmy mají podle Neyse možnost se výpadkům dodávek z Ruska přizpůsobit, ale ty malé nikoliv. Podle propočtů AWDC by zastavení dovozu diamantů z Ruska vedlo přímo ke zrušení 4000 pracovních míst a dalších 6000 by zaniklo kvůli nepřímým důsledkům.

Antverpský diamantový průmysl je však přesvědčen, že sankce by vedly jen k přesunu obchodu do Indie a na Blízký východ do zemí, které nadále obchodují s Ruskem. Takový krok považují za sebepoškozování, které by navíc odměnilo státy, které se chovají přesně opačně, než by ze západního pohledu měly.