Bratříčkování s Íránem jako Maďaři? Babiš by se už „přítelem“ Viktorem neinspiroval

Už dva měsíce tamní režim tvrdě potlačuje pokojné demonstrace, které vyvolala smrt 22leté Mahsy Amíniové. Ta zemřela za velmi podivných okolností poté, co ji policie zatkla a vyslýchala pro porušení striktních pravidel o nošení hidžábu. Lidskoprávní sankce navíc nejsou jediné, které EU proti Íránu uvalila. Ty přišly i v reakci na to, že Teherán zásobuje Rusko bezpilotními letouny pro využití v agresi na Ukrajině.

On sám nevidí pro rozvoj spolupráce s Íránem potenciál, a to ani v politické, ani v ekonomické rovině. „A to s ohledem na chování íránského režimu, kterým se ve vztahu k porušování lidských práv v Íránu či dodávkám dronů Rusku nyní velmi intenzivně zabýváme,“ řekl. Připomněl, že pro sankce vůči Íránu zvedli v Bruselu ruku i Maďaři.