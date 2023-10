Česká velvyslankyně v Izraeli viděla obrázky setnutých dětí: Bylo to opravdu strašné

Už jste mohla poznat zvěrstva, jichž se dopustili bojovníci Hamásu?

Tato zvěrstva jsem mohla poznat zatím on-line. Včera izraelské ministerstvo zahraničí nabídlo pro velvyslance prohlídku některých zasažených kibuců, ale cestou, předtím, než jsme tam dojeli, začal Hamás zase z Gazy střílet. Nějaké rakety dopadaly těsně vedle cesty, kam jsme jeli, takže prohlídka byla zrušena, nebo spíše odložena.

Já se jí velmi ráda zúčastním ne proto, že bych potřebovala vidět zbořené kibucy, co teroristi vybombardovali nebo tam vyvraždili lidi, ale protože se domnívám, že očitá svědectví jsou důležitá, aby co největší množství lidí dokázalo opravdu potvrdit, co se tam stalo.

Hovoří se dokonce o stínání hlav dětem.

Bohužel je to potvrzená informace, izraelská vláda a armáda k tomu mají obrázky, které jsou opravdu hororové, opravdu strašené.

Vy jste je sama viděla?

Ano, já jsem ty obrázky viděla.

Jaká panuje v Izraeli nálada? Vidíme, že i izraelští studenti v České republice se dobrovolně hlásí do armády.

Po prvotním šoku je nálada napjatá ale odhodlaná. Všichni jsou rozhodnutí. Nastala chvíle, kdy je Hamás potřeba opravdu zničit, jinak bude nadále ohrožovat jejich životy a vraždit nevinné děti. Řekla bych, že sjednocení společnosti je skutečně velké a silné, nechci říci nebývalé, protože při izraelských válkách to tak vždycky bylo, ale přes veliké rozdělení společnosti, které bylo před válkou, tak teď, co se týká aktuálního úkolu vyhrát nad teroristy z Hamásu, je Izrael zcela jednotný.

Už se počítá s pozemní operací. Jak bude Izrael řešit otázku palestinských civilistů, i když si musíme uvědomit, že v Pásmu Gazy mnoho obyvatel podporuje Hamás?

Pozemní operace rozhodně nastane, bez té by zničení Hamásu nebylo možné. Izraelci vždycky při bombardování posílají nejdřív varování, oni tomu říkají zaťukat na střechu. Vypálí světlici, která do toho domu bouchne, a teprve potom bombardují. Při pozemní operaci se také budou nepochybně snažit zabránit civilním obětem, ale přistupují k tomu s tím, že oni udělají všechno možné, ale že v zásadě za všechny civilní oběti po tě zvěrstvech, které provedl, může Hamás. On to rozpoutal, on to vyvolal a on je zodpovědný za to, co se stane při odvetě.

V historii se stalo, že izraelská armáda zabila nevinné civilisty, ale vždycky to bylo omylem. Vždycky proběhlo vyšetřování a pokud tam došlo k nějakému pochybení, tak pochybení bylo potrestáno. Hamás se zcela cíleně zaměřoval na civilisty. Mezi civilisty a příslušníky armády vůbec nerozlišoval, naopak se těšil z toho, že může zabíjet nevinné lidi, staré lidi malé dětí. To jsou zcela nepochopitelné zločiny.

Ptát se, jak dlouho může konflikt trvat je asi zbytečné, protože to mohou vědět jen ti, kteří plánují vojenské operace.

Všichni si přejeme, aby trval co nejkratší dobu, i proto, že čím déle bude trvat, tím více se začne mezinárodní podpora drolit, jak už to bývá.

Izrael a Gaza v souvislostech: Velký speciál Novinek o Blízkém východě

Může následovat to, co přišlo po vražných izraelských sportovců na mnichovské olympiádě v roce 1972, kdy postupně likvidoval členy teroristické organizace, která za útoky stála, bez ohledu na to, kde byli?

Myslím, že toto je trochu jiná situace, protože útok přišel z Pásma Gazy, a proto přišel silný odvetný úder proti Pásmu Gazy. Nevylučuju to, že si Izraelci přijdou i pro ty lídry Hamásu, kteří v Gaze dávno nebydlí a mají své luxusní apartmány například v Dauhá v Kataru, ale nemohu o tom v tuto chvíli spekulovat.

Jak probíhá evakuace českých občanů?

My tomu neříkáme evakuace, ale repatriace, protože se neevakuují, kvůli tomu, že by se v Izraeli nedalo žít, ale evakuují se proto, že je omezen počet letů. Ne každý se tady může zdržet třeba čtrnáct dní a kupovat si další letenky.

V tuto chvíli nevydali varování nejezděte do Izraele. Samozřejmě doporučujeme omezit cestování na nezbytné cesty, protože nemá smysl sem teď jezdit. Turisté stejně nic neuvidí, spíš by tady překáželi.

Repatriace probíhá dobře. Jako vždycky jsou přitom trochu zmatky, Izraelci mají letiště plné evakuačních letů, protože se spousta zemí rozhodla tyto lety vypravit, takže to není tak rychlé, jak bychom si někdy přáli. Dvě letadla již doletěla do Prahy a třetí je ve vzduchu. Během čtvrtku a pátku by měly letět do Prahy ještě další tři lety. Předpokládám, že díky tomu všichni, kteří chtěli odcestovat domů, tu možnost budou mít.

Tento týden je největší nával, jak byly zrušené lety, na které měli lidé zakoupené letenky. Lety do konce týdne jsou plné, ale domnívám se možná už příští a rozhodně v dalších týdnech v letech, které budou dále létat do Evropy, bude možná najít místa.