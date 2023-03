Na procházce s kočárky vymyslely úspěšný projekt. Matkám pomáhá finančně i psychicky

„O práci vidíme velký zájem ze strany maminek napříč všemi obory, ale momentálně se zaměřujeme jen na určitou výseč maminek s několikaletou expertizou. Je tam samozřejmě obrovská hromada dalších. Vůbec tím nechceme říct, že ty ostatní maminky by šanci pracovat mít neměly nebo že pracovat nechtějí. Jen jsme my dvě zatím nepřišly na způsob, jak jim to umožnit.“

Maminky u nich procházejí tříkolovým ověřováním během registrace do databáze. Chtějí mít jistotu, že následný výstup bude opravdu kvalitní, že se maminka ve svém oboru vyzná. Už při seznamování firmy s vybranou expertkou se však může stát, že si vzájemně nesednou, v takových případech se bez problému dosadí do projektu jiná žena s obdobnými zkušenostmi, v databázi o ně není nouze.

„To je nástroj, softwarové řešení, aby velké firmy byly schopné dát jednodušší projekty maminkám z vlastních řad, svým původním zaměstnankyním. Ony se totiž chtějí zapojit a ocení to. Může to být výhodné pro obě strany.“

„I kdyby za pár let žádný náš projekt neexistoval, tak to, že jsme přispěly k tomu, že se diskuze posunula, pro mě bude dostatečná odměna. Je opravdu škoda zavřít maminky za dveře domácností a nedat jim možnost pracovat a být samy sebou, pokud chtějí,“ hodnotí Lucie.

„Každá maminka to má jinak. Cokoli, co ji dělá šťastnou, ať už je to sázení kytek, nový projekt, nebo sledování seriálu, je super. Ať to dělá. Naše nosná myšlenka je zkrátka jen to, že chceme, aby byly maminky šťastné,“ vysvětluje v závěru podcastu Kristýna.