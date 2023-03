Kreslí komiksy o mateřství, matky se jich nemohou nabažit

„Myslím si, že nemám žádný velký talent, ale od dětství kreslím pořád a to podle mě udělá 90 procent. Zkrátka vše se dá natrénovat. V reálu taky nejsem vůbec vtipná, což by mnozí čekali. Já ale nejsem bavič a moc se mezi lidmi neprojevuji.“

„V takovém typu ilustrace je potřeba dávat pozor na historické reálie. Stalo se mi, že jsem nakreslila rovně ořezané laťky plotu do doby, kdy na to ještě neměli nástroje, musela jsem to překreslovat na kůly osekané sekyrkou. Rytířům jsem intuitivně dávala meče do levé ruky místo pravé a tak. To vše se muselo opravovat, ale i tak mě tahle práce hrozně bavila.“